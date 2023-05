“Parma Lands” fa tappa a Colorno e Torrile: centinaia di bambini entusiasti per i calciatori Man e Ravanetti

Grande entusiasmo nell’area feste del parco ducale della Reggia di Colorno per una delle ultime tappe in provincia di “Parma Lands”, il progetto del Parma calcio a diretto contatto con le comunità di tutto il Parmense. Tantissimi bambini e bambine hanno incontrato i calciatori Dennis Man e Matilde Ravanetti per autografi e selfies.

Prevista anche una breve cerimonia istituzionale con la consegna alle amministrazioni comunali di Colorno e Torrile della maglia celebrativa che riporta i nomi dei due paesi sullo stemma crociato e che sarà indossata, durante il riscaldamento, dai calciatori della prima squadra del Parma maschile domenica 7 maggio in occasione della sfida contro il Brescia in programma allo stadio Tardini alle 16.15. “La risposta dei nostri cittadini è stata straordinaria - commenta Alessandro Fadda, sindaco di Torrile -. Il Parma calcio è la squadra di tutta la nostra provincia. Applaudiamo a questa iniziativa che coinvolge sia il settore maschile che quello femminile e che dimostra come lo sport sia un grande veicolo di socialità”.

“Il futuro dello sport - aggiunge Christian Stocchi, sindaco di Colorno - dipende da come lo si valorizza nella pratica, ma anche da quanto lo si promuove e se ne parla ai ragazzi veicolando valori positivi. Questa iniziativa va nella giusta direzione e ha reso ancor più vivo uno spazio verde di Colorno, frequentato da tanti bambini e bambine per giocare e per attività all’aperto con la scuola”.

Grande soddisfazione anche da parte del Parma calcio. “Parma Lands - spiega Luca Martines, managing director corporate del club - è un progetto, sostenuto dallo sponsor Cetilar, che è nato con l’intento di dialogare con tutte le comunità che sostengono le nostre squadre. Ringraziamo le istituzioni che ci hanno accolto in bellissime location come questa”. Nel corso del pomeriggio, contraddistinto da tanti giochi a cura di Parma Academy, la maglia celebrativa della tappa di Colorno-Torrile è stata consegnata dallo Slo (Supporters liaison officer) Giuseppe Squarcia anche a Giada Asti, colornese supertifosa crociata punto di riferimento di uno dei club più attivi della provincia che raggruppa tifosi della Bassa e che ha promosso azioni solidali a favore di Pubblica assistenza di Colorno e Croce rossa di San Secondo.

I bambini e le bambine presenti a Parma Lands hanno avuto la possibilità di ottenere un biglietto gratuito, per sé e un accompagnatore, per la partita di domenica prossima al Tardini. La maglia celebrativa per “Colorno Torrile” è disponibile nello store del Parma calcio al Tardini con ricavato della vendita che sarà devoluto in beneficenza.