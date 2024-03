Parma, occhio al Napoli: Pecchia nel mirino

Fabio Pecchia è finito nel mirino del Napoli. L'allenatore crociato sarebbe nella rosa dei possibili candidati per la panchina azzurra: "Un uomo che conosce l'ambiente benissimo, visto il passato da giocatore ma anche da allenatore in seconda, negli anni di Benitez - scrive La Gazzetta dello Sport -. E proprio Rafa potrebbe essere il suo primo sponsor, in caso di consultazione". Lo spagnolo, rimasto in buoni rapporti con il presidente del Napoli De Laurentiis, darebbe parere positivo. Pecchia ha rinnovato il suo contatto con il Parma la scorsa estate, oggi è più che mai concentrato a portare a termine un'opera cominciata un anno fa, quando ha accettato l'incarico di guidare il Club di Krause verso la Serie A. La sua squadra è una macchina da guerra, macina record e avversari ed è a un passo dal traguardo. Eventualmente, per pensare al Napoli, ci sarà tempo. Gli azzurri andrebbero però oltre Pecchia. Da giorni rimbalza l'indiscrezione legata a Mauro Pederzoli, attuale direttore sportivo del Parma con il contratto in scadenza a fine giugno. Tra i nomi accostati al ruolo di ds del Napoli per questa rifondazione progettata da DeLa, ci sarebbe anche quello del dirigente bresciano. Pederzoli e Pecchia, una coppia che potrebbe ritrovarsi ai piedi del Vesuvio.