Parma-Reggiana: c'è chi ha visto il derby dai tetti delle case vicino al Tardini

C'è anche chi ha visto il derby tra Parma e Reggiana, finito 0 a 0, dai tetti delle case vicino allo stadio Tardini. La passione dei tifosi parmigiani, che si è manifestata soprattutto per una partita storica come quella di ieri, sabato 2 settembre, si mostra anche così. Diversi tifosi infatti hanno pensato di organizzarsi per salire sui tetti di alcune abitazioni della zona per assistere al tanto atteso match.