Parma, si ferma Ansaldi: niente Ascoli per l'argentino

Domenica riprende la corsa del Parma dei record verso la Serie A. Ripartirà dallo Stadio Tardini, autentico fortino dove gli uomini di Fabio Pecchia hanno costruito gran parte del loro cammino in questo splendido 2023 che si sono appena messi alle spalle. In 38 partite disputate nell'anno solare, i crociati ne hanno vinte 22, marciando al ritmo di 74 punti: nessuno come la truppa di don Fabio che si prepara ad affrontare l'Ascoli senza Cristian Ansaldi. L'argentino si è fermato in allenamento a causa di un problema muscolare. Serviranno accertamenti più precisi per capirne l'entità ma, quasi sicuramente, non ci sarà alla ripresa del campionato.

Fino ad ora, il cammino del terzino nella sua seconda vita a Parma è stata abbastanza altalenante: 13 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia. Quattro quelle da titolare, poi tutto il resto lo ha fatturato da subentrato. Ansaldi però, che resta giocatore chiave nello spogliatoio di Pecchia, ha trovato il tempo per mettere a referto due assist in questi quasi 400 minuti (399, per la precisione). Uno prezioso contro la Sampdoria per la testa di Alessandro Circati che è valso il definitivo 1-1. Un'assenza che arriva in un momento cruciale della stagione del Parma che, da domenica, entrerà ufficialmente nel vivo. Pecchia e i suoi riprenderanno la corsa verso la Serie A, senza Ansaldi.