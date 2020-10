Parma-Hellas Verona 1-0 | Basta Kurtic, tre punti d'oro

Dal nostro inviato

PARMA - Pronti via, il Parma sfodera l’arma migliore: la corsa profonda di Yann Karamoh che prima finta di andare incontro a Dermaku, poi va lungo e trova il pallone che gli ha recapitato l’albanese, guarda al centro e pesca Kurtic. Il fattore K funziona e dopo 28’’ va in vantaggio. Per rivedere però il Parma ancora dalle parti di Silvestri c’è da aspettare. A fine primo tempo si accende anche Gervinho, che sfiora il gol in due occasioni: prima non è fortunato sul rimpallo, poi imbeccato in verticale da Brugman, sfila via al suo marcatore e chiude troppo sul primo palo. In mezzo molto Verona: gli ospiti tengono li i crociati, che per larghi tratti della gara non riescono a mettere la testa fuori dal sacco. E se ne restano attenti aiutati da un Favilli che non punge affatto. La migliore occasione capita sul destro di Faraoni, depennato da Pezzella. Il secondo tempo comincia come era finito il primo: Parma che si riversa dalle parti di Silvestri. Kurtic lo impegna, lui risponde presente. Il Parma ha le occasioni migliori anche quando passa a tre, mettendosi a specchio con il Verona: entra Gagliolo, esce un evanescente Hernani, situazione che favorisce il Parma, più pronto fisicamente e più affamato. Come vuole Liverani che ha messo da parte l’estetica e ha badato al sodo, portando a casa i tre punti che erano quelli che contavano. Alla fine lo ha aiutato Sepe a prendersi i tre punti, evitando un pari che avrebbe avuto il sapore di beffa.

IL TABELLINO

PARMA-HELLAS VERONA 1-0

Marcatori: 1' Kurtic (P)



PARMA(4-3-1-2): Sepe; Laurini (63′ Darmian), Bruno Alves, Dermaku, Pezzella; Hernani (63′ Gagliolo), Brugman, Kurtic (74′ Grassi); Kucka; Karamoh (63′ Cornelius), Gervinho.

A disposizione: Colombi, Balogh, Gagliolo, Grassi, Cornelius, Dezi, Valenti, Ricci, Darmian, Inglese, Sprocati, Adorant All.: Fabio Liverani

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin (86′ Tupta), Gunter, Lovato (45′ Lazovic); Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Baràk (58′ Salcedo), Zaccagni (58′ Colley); Favilli. A disposizione: Berardi, Pandur, Salcedo, Udogie, Terracciano, Lucas, Ruegg, Vieira, Tupta, Calabrese: All: Ivan Juric 6

Arbitro: Antonio Giua (Sez. AIA Olbia)

