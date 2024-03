Pederzoli tiene il Parma sull'attenti: "Serie A? Mancano ancora dei punti"

Le dichiarazioni del Direttore Sportivo, Mauro Pederzoli, rilasciate a Sky Sport 24 a margine del forum “TransferRoom”, a Roma.

PROGRAMMAZIONE, CAMMINO E CONTINUITA'

’“Il segreto del Parma? La programmazione e il cammino, forse questi due elementi rappresentano il nostro segreto. Questa è una storia che parte tre anni fa, quando è arrivato il gruppo di questi giovani che oggi stanno dimostrando il loro valore. Abbiamo avuto la forza, grazie alla proprietà, di trovare continuità. L’arrivo di Fabio Pecchia, all’inizio della scorsa stagione, ha dato un’accelerata a tutto questo percorso. Anche qui ha pagato la continuità, la scelta di andare avanti tutti insieme. E per questo stiamo vivendo un bel momento, ma non abbiamo fatto niente. Mancano ancora dei punti, mancano ancora delle partite da giocare e vincere. Siamo lì e ci proveremo fino alla fine”.

RIMANIAMO CONCENTRATI PER CONQUISTARE PUNTI

“La vittoria con la Feralpisalò? Tutti viviamo questa situazione e siamo coscienti di quello che stiamo facendo, anche del valore della squadra. Ma ripeto, sicuramente dopo una vittoria come quella di sabato, la soddisfazione è stata grande, ma dobbiamo avere davvero la forza e la capacità di metterla alle spalle e di pensare alle ultime 8 partite. Abbiamo bisogno di punti perché quello che abbiamo fatto fino ad oggi non basta. Lo dice la classifica, rimaniamo concentrati e sul pezzo, con questa compattezza e questa voglia. Oggi tutti parlano di programmazione e di percorso, ma questo è grazie alla proprietà che ci ha permesso di farlo. In queste tre stagioni abbiamo vissuto momenti realmente complicati, ma dall’alto il messaggio è sempre stato di tenere la barra dritta, di proseguire con convinzione in un percorso condiviso nei fatti e nelle parole. E ora stiamo avendo un po’ più di soddisfazione.

IL PENSIERO DEL PARMA CALCIO PER JOE BARONE

“Joe Barone? Ci tenevo particolarmente a nome del Parma Calcio e mio personale, ad esprimere la nostra vicinanza a Joe, alla famiglia e alla Fiorentina in questo momento così difficile”.

TRANSFERROOM

“E’ una grande opportunità per incontrarsi con tanti Club che provengono da tutto il mondo. Molti presenti arrivano dagli Stati Uniti, altri dal Sudamerica e, naturalmente, dall’Europa. E’ straordinario potersi conoscere in un’unica occasione e scambiarsi idee. Davvero molto bello”.