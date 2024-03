Quanto Parma in Nazionale: Man e Mihaila osservati speciali

Sono 7 i calciatori gialloblu convocati dalle rispettive Nazionali in occasione della pausa del campionato Serie BKT. Yordan Osorio con il suo Venezuela affronterà un impegno amichevole di prestigio contro la Nazionale azzurra. Ma anche Dennis Man e Valentin Mihaila con la Romania giocheranno contro Irlanda del Nord e Colombia per cominciare la “preparazione” in vista del prossimo campionato europeo. E lo stesso vale per Botond Balogh, chiamato ancora dal ct Rossi dell’Ungheria con la nazionale A.

YORDAN OSORIO

Amichevole doppia per il Venezuela: il difensore gialloblu sfiderà il 21 marzo a Miami l’Italia di Spalletti, mentre il 24 a Houston si troverà di fronte come avversario il Guatemala.

DENNIS MAN E VALENTIN MIHAILA

I due attaccanti del Parma giocheranno due amichevoli con la Romania, in vista dei prossimi campionati Europei: il primo match è in programma contro l’Irlanda del Nord a Bucarest (22 marzo), il secondo contro la Colombia a Madrid (26 marzo).

TJAS BEGIĆ E MARTIN TURK

Convocati dal ct della Slovenia Under 21 sia l’attaccante esterno Tjas Begić che il portiere Martin Turk: giocheranno contro la Bosnia Herzegovina il match valido per le qualificazioni al campionato Europeo 2025. La sfida si disputerà il 22 marzo alle ore 18:00.