Il Parma allunga le mani sulla A: tris d'autore alla Samp

Tre gol, tre punti e una prova che suona come un avvertimento per gli avversari. Il Parma schianta la Samp grazie ai colpi di Man (undicesimo gol in stagione), Mihaila ed Estevez che con Pecchia ha già segnato più del doppio dei gol che aveva realizzato quando era arrivato in Italia. Ottavo risultato utile consecutivo, quarta trasferta senza subire gol. I numeri dei crociati sono impressionanti e si traducono nei 45 gol segnati in 21 partite, più di due a gara. 29 di questi sono stati realizzati dagli attaccanti, uno solo da un difensore (Circati, in Parma-Sampdoria). Troppo gialloblù a Marassi, nonostante un ottimo inizio della Sampdoria. La squadra di Pirlo pressa altissimo a soffocare le fonti di gioco dei crociati. I blucerhiati tolgono spazio a Bernabé e compagni, muovono rapidamente il pallone quando ce l’hanno, provando a sorprendere la difesa di Pecchia con la posizione ibrida di Depali chiamato a tagliare dentro partendo dall’esterno. Un qualcosa a metà tra ala e mezzala nel 4-2-3-1. Una situazione che il Parma non riesce a decifrare subito, tanto che soffre sulla sua sinistra in avvio con Di Chiara che sbanda un paio di volte perché senza la copertura di Mihaila, che fatica a rinculare e a coprire tanta porzione di campo, non sempre c'è. Serve una gran parata di Chichizola al 13’, proprio su iniziativa di Depaoli bravo a sorprendere la retroguardia crociata, a tenere in equilibrio la gara. Il Parma, palesemente sorpreso in avvia, si salva anche su Verre.

L’agonismo maggiore in da parte della Doria mette alle corde i crociati, tanto che Pecchia dopo una ventina di minuti deve mettere mano alla formazione per qualche aggiustamento. Sohm sulla trequarti, più vicino a Bonny, e Bernabé in mediana per avere lucidità in palleggio una volta riconquistata la palla. Più compattezza e meno distanza tra i reparti. Risultato: gioco più rapido ed esterni più presenti in fase d’attacco. Il primo tempo, infatti, sarà deciso da loro. Ma alla fine. Prima dei gol, una volta Man (tiro a giro fuori di poco) e un’altra Mihaila (anticipato di poco in area di rigore), spaventano Stankovic. E Bonny al 35’ taglia dentro ma tira e non serve il compagno in area di rigore più comodamente piazzato dentro l’area. La partita è decisamente cambiata d’inerzia, i crociati tornano padroni del campo e spengono l’agonismo dei doriani. La svolta arriva al 37’, quando Di Chiara spara un sinistro che Gonzalez tocca con la mano dopo che la palla gli sbatte sulla spalla. Ci sono voluti diversi minuti per decriptare un episodio abbastanza complesso ma che, alla fine, ha portato Man sul dischetto. Feliciani è stato richiamato al Var perché, evidentemente, a Lissone avranno visto il tocco. Il rumeno calcia e segna con il brivido: Stankovic aveva toccato senza riuscire a deviare. 1-0 Parma, con il nono gol del suo uomo migliore. I colpi del 98 hanno fruttato 12 punti, con l'elezione di calciatore più decisivo della Serie B. Il fatturato, dopo stasera, è destinato ad aumentare. Lui e Mihaila si esaltano negli spazi aperti lasciati dalla Samp, che intanto ha perso qualche distanza e si è pure innervosita dopo la decisione di Feliciani. E, al 44’, incassa il secondo gol dopo un contropiede velenoso che in tre passaggi porta Valentin (su assist di Man) a mettere in ghiaccio la partita.

La Samp riparte nel tentativo di rimettere a posto le cose: il tiro di Verre, deviato da Balogh, spaventa Chichizola che con un gran riflesso devia in angolo. La spinta dei ragazzi di Pirlo però non è convinta come in avvio di gara, pesano sulla groppa i due gol. E, al 70', arriva anche il terzo e porta la firma di Estevez che insacca alla Veron. Palla dietro di Charpentier per l’arrivo del compagno che di piatto insacca in maniera chirurgica. Un 3-0 che lascia poco spazio alle interpretazioni e lancia il Parma in zona Serie A.