Sampdoria-Parma 0-3 LE PAGELLE | Man-Mihaila, gol e fantasia: fosforo Estevez

Ecco le pagelle di Sampdoria-Parma 0-3

Chichizola 7 - Protagonista al 13', quando chiude lo specchio a Depaoli che aveva tagliato sorprendendo la difesa. Lui resta attento, mostrando ottimi riflessi quando Balogh devia un tiro che poteva beffarlo a inizio secondo tempo. Decisivo anche sul 3-0, quando stoppa ancora Depaoli e in altre situazioni. Quarta gara in trasferta con la porta chiusa.

Delprato 6 - Un solo errore: quando si fa prendere in mezzo da Ricci e Verre. Per il resto tanta attenzione e la solita disciplina.

Osorio 6 - Gara senza tanto lavoro: Ci mette il fisico e gioca con la giusta attenzione.

Balogh 6 - Qualche sbavatura all'inizio, giusto in fase di registrazione con Di Chiara. Poi prova a leggere meglio le situazioni e chiude su De Luca con il fisico.

Di Chiara 6 - L'uomo che soffre di più in avvio è lui. Fatica a leggere i movimenti di Depaoli e si fa infilare. Poi entra nell'azione del primo gol. Il suo tiro tocca la spalla e poi la mano di Gonzalez e manda Man dal dischetto.

Estevez 7 -Oltre al destro chirurgico (alla Veron) che chiude la partita e la mette in cassaforte, tante altre cose buone per il centrocampista argentino. Anima di un Parma che vola sempre più in alto.

Sohm 6,5 - Parte mediano davanti alla difesa, poi si alza e con la sua fisicità si impone sulla trequarti.

75' Hernani 5,5 - Combatte a giochi fatti, ma qualche sbavatura in fase di uscita aziona la Samp. Per fortuna Chichizola è reattivo e il vantaggio è largo per proseguire tranquilli.

Man 7,5 - Gol, nono in campionato, e assist. La sua presenza è una minaccia per la linea difensiva della Samp, malgrado abbia cominciato timidamente travolto dall'agonismo dei doriani. Ma quando si accende sono dolori. E lo sa Murru. Si esalta nello stretto. Le sue skills sono valse 15 punti in questa stagione. Numeri da fuoriclasse.

84' Partipilo sv.

Bernabé 7 - Meglio da mediano che da trequartista, garantisce equilibrio e geometrie in una gara in cui la sua sapienza nella gestione, alla fine, servirà tutta.

84' Cyprien sv.

Mihaila 6,5 - Prova subito ad accendersi: una volta centralmente, un'altra tagliando dall'esterno e attaccando la porta. Reclama un paio di volte il contatto in area, poi insacca su palla d'oro dell'amico Man. Un po' latita in fase difensiva, ma le sue doti sono altre.

66' Benedyczak 6 - Entra in una partita che non ha quasi più niente da dire. Prova un paio di sgroppate, ma gli artigli li utilizzerà un'altra volta.

Bonny 6 - Sciupa il tris su pallone di Man, ma garantisce fisico e lotta in una gara in cui c'era da sporcarsi la maglietta. Abbinata alla solite movenze da giocatore di classe.

66' Charpentier 6 - Per la troppa voglia di partecipare alla festa, vuole fare gol e ignora Hernani solo in area. Dà comunque il suo contributo con l'assist per il 3-0.

Pecchia 7 - Cangiante, gioca a scacchi spostando velocemente le pedine. Gli è bastato rimettere Bernabé in mediana e Sohm sulla trequarti. Una volta sbloccata la partita, con il rigore di Man, ha chiuso a chiave la vittoria con una ripartenza micidiale e divertendosi in tante situazioni: 45 punti, 41 gol fatti, 29 di questi con gli attaccanti e ottavo risultato utile consecutivo. Tanta roba.