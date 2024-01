Stadio temporaneo, Noceto si 'candida': "Sei possibilità su dieci che si faccia qui"

Fabio Fecci, il primo cittadino di Noceto, ha il calcio nel sangue. È tifoso e appassionato, segue da vicino le vicende del Parma, adesso che si gioca la Serie A, poi, la passione è diventata ancora più ardente. A margine della presentazione dell'Hub per l'Area Femminile, ha fatto il punto della situazione circa la sede di Noceto pensata come area destinata a ospitare la struttura temporanea dove far giocare il Parma durante i lavori di riammodernamento dello Stadio Tardini. Il progetto è in studio alla Conferenza dei Servizi, intanto il club è impegnato a cercare una sede dove traslocare durante i lavori. L'ipotesi di Piacenza resta la più logica, di certo non la preferita del Parma che preferirebbe, al pari dei suoi tifosi, giocare in provincia nel tempo in cui i lavori per il nuovo stadio saranno eseguiti.

Fecci 'candida' Noceto ammettendo che uno scambio di idee a proposito c'è stato. "Niente di ufficiale, voglio precisare - spiega il sindaco -. C’è stata una richiesta di planimetria, senza nessun impegno da parte del Parma Calcio. È successo qualche mese fa. Ci hanno chiesto dei documenti legati al nostro territorio comunale, partendo dal centro sportivo il Noce e andando a guardare anche le zone limitrofe. Mi sono preoccupato di fornire quanto richiesto, il Parma sta facendo ora le sue valutazioni. Bisogna sapere che uno stadio temporaneo costa tantissimo, il club sta di capire come funzioni in termini di costi e spese: pensate poi che questa struttura è solo temporanea e andrebbe eliminata, una volta 'sfruttata'. Se si tenessero i tifosi più vicino, certo, sarebbe meglio per tutti. Ma spero venga fatto un buon lavoro per la ristrutturazione del Tardini. Sarà chiaramente il Parma a decidere, poi i tifosi seguiranno molto volentieri la squadra, ovunque essa giochi. Perché merita, perché attrae tanti tifosi, riavvicinando anche quelli che si erano allontanati. Possibilità che lo stadio temporaneo sorga a Noceto? Sei su dieci. Perché l’area è favorevole, ci sono buone infrastrutture, siamo a un passo dall’uscita dell'autostrada Parma Ovest. Ci sono condizioni favorevoli per la viabilità, c'è la tangenziale. Il Parma sta ragionando però anche in termini di risparmio, vuole investire prima sulla squadra. La ristrutturazione del Tardini è già di per sé dispendiosa, per questo trovare uno stadio pronto potrebbe essere più favorevole. Leggo di Piacenza: può essere una sede giusta. In effetti non è una distanza incolmabile. Noi non ci siamo mai messi a tavolino. Ogni tanto si faceva qualche battuta sullo stadio temporaneo, durante i colloqui per l'Hub, ma niente di più. Posso dirvi, invece, che era quasi fatta per la Squadra Primavera: se fossero stati promossi sarebbero venuti a giocare a Noceto. Ma sono convinto che in un futuro possa esserci spazio nel nostro comune per il Parma Calcio".