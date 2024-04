Vigilia contro il Südtirol, Pecchia: "Gara spigolosa, Di Chiara non c'è"

La sconfitta con il Catanzaro è alle spalle. Certo, Pecchia ha preso degli spunti dall'analisi di una partita giocata bene ma persa. Serve adesso cambiare pagina "continuare per il nostro cammino e la nostra strada. Con grande equilibrio dobbiamo tornare a fare le nostre cose - spiega don Fabio in conferenza stampa -. Sappiamo che serve fare meglio tante cose. All'interno del gruppo, e questo è bello, c'è questa consapevolezza di volersi migliorare. La partita di domani sarà completamente diversa rispetto a quella contro il Catanzaro". Il mercato può attendere. L'ambiente Parma è circondato da rumors che Pecchia non vuole commentare. Evidentemente non sono fonti di distrazione per l'allenatore del Parma, proiettato verso la Serie A. In settimana si sono susseguite voci intorno al direttore sportivo Pederzoli: il suo contratto è in scadenza, ma per il tecnico il discorso non cambia. "L'obiettivo è il Südtirol, una partita spigolosissima. Non so come potrei rispondere diversamente. Affrontiamo una squadra con grande struttura, esperta. Nelle sue ultime partite, sia con la Cremonese che con il Como, ho visto una squadra molto sicura di sé, forte in fase difensiva ma con grande voglia di giocare rispetto al passato. Serve fare una fase difensiva con grande spirito di sacrificio, come abbiamo sempre fatto. Quando abbiamo la palla dobbiamo essere lucidi sia mentalmente che fisicamente. Bisogna giocare un calcio veloce.

Potremmo avere bisogno di qualità da tutte le parti, per fare le nostre giocate in ogni zona del campo e in fase di rifinitura. Mihiala è pronto per essere della partita e Bernabé può giocare sia in una posizione più bassa che altrove. La squadra è in buone condizioni, tranne Di Chiara che ha preso un colpo ed è rimasto fuori. Non partirà con noi".