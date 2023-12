theras di salsomaggiore vince il premio felix per performance gestionale e affidabilità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

La combinazione di performance gestionale e affidabilità suggerisce che un’azienda non solo è in grado di gestire efficacemente le sue operazioni, ma offre anche valori e servizi per i propri clienti. È questa la motivazione per la quale è stato riconosciuto anche quest’anno a Theras Lifetech, società del gruppo Theras, il Premio Industria Felix per l’edizione del 2023, annoverandola come una tra le 15 Top imprese con sede legale in Italia per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved del Settore Commercio. Un premio quindi riservato alle realtà imprenditoriali del territorio nazionale con bilanci virtuosi che rappresentano un'eccellenza e che contribuiscono, con la qualità gestionale e l'aumento di posti di lavoro, al benessere sociale, alla sostenibilità e al progresso economico. Un traguardo frutto di sorprendenti risultati nella ricerca e nella commercializzazione di tecnologie d'avanguardia per malattie croniche, come il diabete e il dolore cronico. Un successo iniziato nel 2011 e che oggi si traduce con un fatturato globale che nel 2022 ha superato i 167 milioni di euro. “Negli ultimi anni abbiamo iniziato ad investire in sostenibilità, nel benessere delle persone ed essere qui oggi per ritirare questo premio significa che siamo sulla strada giusta - afferma Andrea FERRARI Corporate Sustainabilty Manager di Theras, che ha ritirato il premio consegnato all’evento in piazza Affari a Palazzo Mezzanotte - la mia gratitudine e soddisfazione vanno per il nostro team e vorrei incoraggiarlo a proseguire con la stessa proattività che ci ha sempre contraddistinto per esplorare costantemente nuove strade per soddisfare le esigenze di tutte le persone che si affidano alle nostre tecnologie, sia a livello di dispositivi che di servizi”. In Theras oltre un centinaio di persone – alcuni in sede e altri presenti in tutto il territorio nazionale – si impegnano quotidianamente a fornire supporto e assistenza a strutture sanitarie, medici e pazienti. Il sistema di servizi T.care di Theras, è stato concepito per fornire un'esperienza personalizzata a coloro che quotidianamente si affidano alle loro tecnologie, vista l’importanza che l’azienda attribuisce al supporto continuo e costante a fianco di tecnologie innovative. All'interno di T.care, l’azienda offre una gamma estesa di programmi mirati. Tra questi, troviamo un portale dedicato ai pazienti con risorse online, un chatbot alimentato da intelligenza artificiale e la Theras Academy, un ente interno che propone corsi di informazione tecnica anche in collaborazione con professionisti del settore sanitario. Inoltre, è presente un Numero Verde attivo 24/7 e molti altri servizi, tutti pensati per essere vicini alle esigenze individuali di ogni paziente. Questo evento, il 53°, è organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro che lunedì prossimo uscirà in supplemento gratuito con Il Sole 24 Ore nelle principali città italiane. La 4° edizione nazionale, invece, è realizzata in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.c. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria e con il patrocinio di Simest