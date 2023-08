Maxi incendio all'Interporto: si indaga sulle cause del rogo che ha distrutto 4 camion

Sono in corso le indagini per risalire alle cause del maxi incendio che nel pomeriggio di sabato 5 agosto ha completamente distrutto quattro camion e due container che si trovavano all'interno dell'area dell'Interporto a Bianconese di Fontevivo. Al momento i carabinieri, che sono intervenuti sul posto per effettuare un sopralluogo ed hanno fatto partire le indagini, sembrano escludere l'ipotesi del dolo. Non ci sarebbero infatti elemento che farebbero pensate a questa eventualità.

