Video | Maltempo, fiumi ingrossati: la situazione a Santa Maria del Taro

Dopo le piogge intense e ininterrotte cadute nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 settembre in alcune zone di alta montagna della nostra provincia l'ingrossamento dei corsi d'acqua inizia a fare paura. In particolare il fiume Taro ha già raggiunto livelli preoccupanti ed è stata attivata l'allerta. Il corso d'acqua è infatti prossimo alla soglia 2. In Alta Val Taro i sindaci dei comuni interessati sono corsi ai ripari. A Tornolo è entrato in funzione il Centro Operativo Comunale e ci sono stati alcuni interventi dei vigili del fuoco per allagamenti. Video dal profilo Facebook del sindaco di Tornolo

