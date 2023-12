Presidio a Salsomaggiore contro la violenza sulle donne: "Nessuna deve restare sola"

In piazza Berzieri a Salsomaggiore Terme per dire un chiaro no alla violenza maschile contro le donne e per ribadire, ancora una volta, che la violenza ha genere e viene perpetrata dagli uomini contro le donne. Forte partecipazione nella serata di giovedì 30 novembre per il presidio promosso dal Centro Antiviolenza e dalla Casa della Donne di Parma, dopo il femminicidio di Meena Kumani, la donna di 67 anni massacrata dal marito Onkar Lal con una mazza da cricket in via Trento. Le associazioni femministe hanno deciso di ritrovarsi proprio a Salsomaggiore per dare un forte segnale contro la violenza.

Copyright 2023 Citynews