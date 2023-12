Salsomaggiore, 400 persone in piazza Berzieri per dire no alla violenza contro le donne

In piazza Berzieri a Salsomaggiore Terme per dire un chiaro no alla violenza maschile contro le donne e per ribadire, ancora una volta, che la violenza ha genere e viene perpetrata dagli uomini contro le donne. Forte partecipazione nella serata di giovedì 30 novembre per il presidio promosso dal Centro Antiviolenza e dalla Casa della Donne di Parma, dopo il femminicidio di Meena Kumani, la donna di 67 anni massacrata dal marito Onkar Lal con una mazza da cricket in via Trento. Le associazioni femministe hanno deciso di ritrovarsi proprio a Salsomaggiore per dare un forte segnale contro la violenza.

Circa 400 persone hanno preso parte al presidio, che è iniziato verso le ore 20 ed è terminato verso le ore 21.30. Presente anche Giulia Chiussi, vicesindaco del comune di Salsomaggiore Terme che ha portato il saluto e la vicinanza dell'Amministrazione comunale. Oltre agli slogan e ai cartelli si sono susseguiti interventi al microfono, al centro della piazza. Donne e uomini hanno portato la loro testimonianza in merito alla questione della violenza di genere e dei femminicidi. Alcune persone hanno parlato della situazione personale che stanno vivendo: "Mia figlia di 7 anni ha già paura ad andare in giro da sola e i maschi, a 7 anni, già non sanno accettare dei no" ha sottolineato una donna.

"Sono operatrice al pronto soccorso - ha sottolineato una lavoratrice del settore sanitario - e vedo spesso donne che si coprono la braccia per non mostrare i segni delle violenze che subiscono all'interno delle pareti domestiche. E' allucinante pensare a quante donne subiscono violenza, anche solo se pensiamo al nostro territorio"