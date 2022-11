Iren, rete idrica: possibili cali di pressione a Sorbolo, Coenzo e Mezzani

A causa di una rottura sulla rete del gestore presso i pozzi di San Donato che forniscono l'acqua per la distribuzione locale, potrebbero verificarsi cali di pressione nella zona di Sorbolo, Coenzo e Mezzani. La condotta oggetto di manutenzione non è gestita da Iren, che invece gestisce la distribuzione. Anche le frazioni di Bogolese e Ravadese potrebbero avere problemi.

Il gestore della rete si è attivato per le riparazioni, che si presume possano terminare nel tardo pomeriggio. Gli impianti devono tuttavia essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere riattivata in qualsiasi momento.