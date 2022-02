Il dramma di Anna: "Mio marito è stato licenziato: ora dobbiamo pagare più di mille euro per luce e gas"

"Ci troviamo a dover pagare più di mille euro solo per gas e luce e mio marito è stato licenziato all'inizio dell'anno". Sono purtroppo tante le storie di famiglie parmigiane che, con gli aumenti vertiginosi delle bollette di luce, acqua e gas - nell'ordine di più del doppio - non saranno in grado di coprire i costi. Poi, se a questo aggiungiamo la perdita del posto di lavoro, la situazione si complica ulteriormente.

Oltre ai pensionati parmigiani, come l'80enne che non sa come pagare il gas con la sua pensione da 800 euro al mese, la crisi colpisce fortemente anche le famiglie. Anna (nome di fantasia) e suo marito si sono visti recapitare, per gli ultimi due mesi, una bolletta complessiva del gas di 700 euro e oltre 400 euro per l'elettricità. "Ci troviamo in una situazione molto difficile: per gli ultimi due mesi c'è arrivata una bolletta del gas di oltre 700 euro e più di 400 euro per la bolletta della luce".

Oltre agli aumenti considerevoli dei costi di luce e gas la famiglia di Anna deve anche fare i conti con la perdita del lavoro del marito, lasciato a casa all'inizio del 2022, dopo ben 18 anni di impiego nella stessa azienda.

"Oltretutto ad inizio anno mio marito ha perso il lavoro: dopo ben 18 anni l'azienda ha deciso di lasciare a casa tutti e di rivolgersi ad una cooperativa per il servizio di gestione del magazzino. In questo modo lui si ritrova senza lavoro e noi a dover pagare queste bollette. Ci sono colleghi licenziati dopo 30 anni di lavoro nello stesso posto".