Coldiretti, insegnanti a lezione di intelligenza alimentare

“I nostri obiettivi non cambiano: vogliamo educare a una corretta alimentazione e alla sostenibilità ambientale attraverso i valori dell’agricoltura. La visione del cibo si lega sempre più non solo alla sana alimentazione ma anche al corretto stile di vita: è Intelligenza Alimentare la nuova parola d’ordine che si sta affermando come una necessità irrinunciabile”. Con queste parole Monia Repetti, responsabile regionale di Coldiretti Donne Impresa Emilia Romagna, presenta il secondo appuntamento con i webinar del progetto Educazione alla Campagna Amica che si terrà il 28 febbraio e coinvolgerà oltre cento insegnanti delle scuole della regione.

Nell’ambito del progetto di Educazione alimentare e sostenibilità ambientale che ogni anno Coldiretti Emilia Romagna porta avanti per le scuole della regione sono stati infatti organizzati, quale approfondimento al tema monografico di quest’anno “Impariamo dall’agricoltura il valore del cibo”, un paio di webinar dal titolo “Intelligenza Alimentare e cibo” (IA).

La formula, sperimentata con successo per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, permette di trasferire agli insegnanti informazioni e suggestioni che potranno essere approfonditi con gli studenti in classe o in visite guidate e laboratori presso le fattorie didattiche del territorio.

“I webinar completano l’offerta formativa del progetto Coldiretti, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, gestito direttamente dalle federazioni provinciali Coldiretti in collaborazione con Donne Impresa e Coldidattica – ha detto il Direttore di Coldiretti Emilia Romagna, Marco Allaria Olivieri – che prevede incontri con agricoltori ed esperti nelle scuole scuola, visite guidate nelle aziende agricole e nei mercati agricoli, laboratori e uscite nelle fattorie didattiche ed un concorso la cui premiazione si tiene ogni fine anno”.