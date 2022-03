Conad di largo Visconti: al via una raccolta alimentare in collaborazione con la Croce Rossa Parma

Una raccolta di prodotti alimentari destinati alle famiglie bisognose della nostra città! È questa la nuova iniziativa organizzata dal punto vendita Conad di Largo Luchino Visconti in collaborazione con Croce Rossa Parma. Grazie all’iniziativa i cittadini potranno offrire ai volontari di Croce Rossa prodotti alimentari e generi di prima necessità. Lo scopo è quello di integrare le forniture alimentari provenienti dalle organizzazioni governative e sostenere così le persone indigenti che sempre più necessitano di un aiuto.

Durante la raccolta alimentare i cittadini potranno acquistare uno o più prodotti tra quelli indicati nel volantino dell’iniziativa presente nel punto vendita e lasciarli negli appositi contenitori presenti dopo le casse del supermercato. I volontari di Croce Rossa si occuperanno della raccolta finale per consegnarli a chi ha più bisogno. Dagli alimenti per l’infanzia a pasta riso e farina, da biscotti e merendine a sughi e formaggi stagionati sono tantissimi i prodotti che possono essere acquistati e donati a tutti coloro che non riescono a far fronte all’acquisto dei generi di prima necessità.

Il Conad Largo Visconti, ringrazia la Croce Rossa Italiana per questa importante iniziativa e tutti coloro che contribuiranno con un acquisto a sostenere questa così importante raccolta alimentare.

“In questo periodo sono purtroppo sempre di più le famiglie che necessitano di un aiuto concreto per poter portare in tavola un pasto caldo”, Maria Carmela Apuzzo, Infermiera Volontaria CRI Parma, Delegata Attività Sociali, “la collaborazione di Conad Largo Visconti rappresenta in questo senso un atto concreto davvero importante per permetterci di fare la differenza”.

“Ringraziamo il punto vendita Conad di Largo Visconti per scelto di sostenere il nostro progetto”, dichiara il Presidente CRI Parma Giuseppe Zammarchi, che sottolinea come non sia mai venuta meno la collaborazione dei nostri concittadini. “Gli abitanti di Parma si sono sempre dimostrati molto attenti e vicini a chi è in difficoltà, siamo certi che anche in questa situazione non si tireranno indietro e vogliamo ringraziarli fin da subito per ciò che potranno fare per aiutarci in questa raccolta alimentare”.