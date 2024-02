Luca, dopo l'appello offerto un lavoro e un alloggio al giovane parmigiano: potrà vivere con i suoi cani

Luca, Layla e Neith, i suoi due cani, potranno vivere insieme. Dopo l'appello del giovane parmgiano, che si è trovato in una situazione di difficoltà e viveva in strada da qualche mese insieme ai suoi due cani Layla e Neith, una soluzione è arrivata. Il giovane parmigiano è stato infatti contattato da una struttura che ha offerto a Luca un lavoro e anche un alloggio. I tre inseparabili potranno continuare a vivere insieme senza separarsi

L'appello di Luca, in strada con i suoi due cani: "Siamo rimasti senza casa: ci accontentiamo di qualsiasi sistemazione"

Luca, un parmigiano di circa 30 anni, ha perso la casa ed ora non ha un posto dove stare insieme ai suoi due cani, Layla e Neith. I tre sono inseparabili e cercano un posto dove stare. Luca cerca anche un lavoro, magari in cambio di un alloggio. "Ci accontentiamo di qualsiasi sistemazione, cerco soprattutto un lavoro per poter pagare regolarmente l'affitto. Layla è stata ricoverata e ora non può stare al freddo". Se i prezzi degli affitti a Parma sono schizzati alle stelle (Affitti: l'inchiesta) ed è molto difficile trovare un alloggio a prezzi ragionevoli per chi vive con animali da compagnia, come cani e gatti, le difficoltà aumentano sensibilmente. Sono infatti molti i proprietari a non volere cani e gatti in casa e molto difficilmente i padroni riescono a separarsi dai loro amici a quattro zampe.