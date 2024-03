Maltempo, altra giornata di allerta arancione: torrenti sotto osservazione

Nuova giornata di allerta meteo arancione, oggi domenica 10 marzo, per il territorio Parmense. Fino alla mezzanotte è infatti attiva l'allerta diffusa dalla Protezione Civile dell'Emilia-Romagna per piene dei fiumi, piene dei corsi minori e vento. Le piogge previste che, per quanto riguarda il nostro territorio dovrebbero concentrarsi in mattinata - potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli nei corsi d’acqua principali, con possibili superamenti della soglia 2.

Per quanto riguarda la viabilità in provincia restano forti criticità. Rimangono chiuse sia la provinciale 66 per Bardi che la strada provinciale 48 che collega Terenzo alla statale della Cisa. Chiusa anche la strada provinciale 84 tra Carobbio, Corniglio e Tizzano. E' stata invece riaperta, anche se a senso unico alternato, la provinciale 359 a Case Fazzi

Le previsioni di 3bMeteo dicono che per Parma il giorno critico sarà proprio quello di oggi: il maltempo si farà sentire con piogge e rovesci più frequenti nella prima parte del giorno. Temperature stazionarie, comprese tra 9 e 13°C.