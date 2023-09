Parma-Suzzara, tornano i treni e anche i disagi: cancellazioni e ritardi di oltre un'ora

Ritardi di oltre un'ora, treni cancellati e disagi. Sono tornati a circolare, da pochi giorni, i treni lungo la linea ferroviaria Parma-Suzzara. Con il ritorno dei treni - dopo tre mesi di chiusura per lavori lungo la linea - sono tornati anche i disagi, ormai endemici per questo tratto ferroviario. Se durante il periodo dei lavori gli autobus sostitutivi non avevano recato disagi ai pendolari con il ritorno dei treni invece la situazione è precipitata. Da quasi subito sono iniziati i ritardi, così come le cancellazioni dei convogli. E i pendolari sono tornati a far sentire la propria voce.