Terremoto a Neviano, il sindaco: "Lo abbiamo avvertito in forma lieve, nessun danno"

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 23.43 di ieri sera, martedì 1° febbraio, con epicentro a 3 chilometri dal comune di Neviano degli Arduini e una profondità di 47 chilometri. Il sindaco di Neviano Raffaella Devincenzi commenta la situazione. "Noi lo abbiamo percepito lievemente. Quando mi è arrivata la comunicazione, da parte della Protezione Civile e della Regione Emilia-Romagna ho chiamato subito gli altri consiglieri ma anche loro hanno percepito la scossa molto lievemente".

Dopo la notte tranquilla il primo cittadino ha verificato la situazione: "Stamattina ho disposto dei sopralluoghi negli edifici strategici e in quelli più affollati, come le scuole. Non c'è stata nessuna segnalazione e nessun danno. L'epicentro è stato a soli 3 chilometri dal nostro comune ma, forse anche per la profondità, la percezione è stata minima. In ogni caso la rete di pronto intervento, prevista in caso di sisma, si è attivata subtio ed ha funzionato perfettamente".