Il torrente Enza ha superato la soglia rossa: allagamenti tra Sorbolo e Coenzo

Dalla notte tra il 26 e il 27 febbraio sono in corso allagamenti, oltre alla tracimazione di alcuni canali. Il torrente Enza ha superato la soglia rossa. Tra Sorbolo e Coenzo si sono già verificati i primi allagamenti, qnche nei pressi di alcune abitazioni dove gli scantinati sono stati invasi dall'acqua. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco.

Il sindaco di Parma Michele Guerra ha aggiornato i cittadini tramite i canali social.

"Le intense piogge in corso - scrive il primo cittadino - stanno determinando piene su vari corsi d'acqua provinciali e in città. In particolare il torrente Enza ha superato la soglia rossa. La situazione è in costante monitoraggio da parte degli Enti preposti, con la nostra Protezione Civile e la nostra Polizia locale già presenti nei luoghi più critici. Alle 8.00 di questa mattina abbiamo aperto la S.O.P.I. (Sala Operativa Provinciale Integrata di Protezione Civile) di via del Taglio. Vi invito a seguire i canali istituzionali per tenervi aggiornati in merito all'evoluzione dell'evento e a seguire le indicazioni di sicurezza della Protezione Civile"