Un Patrimonio per la Scuola: nuovi spazi educativi alla Reggia di Colorno

Si è tenuto nei giorni scorsi presso gli spazi della Reggia di Colorno l'incontro organizzato dalla Provincia di Parma per la presentazione del progetto "Un Patrimonio per la Scuola" e degli spazi ad esso dedicati, appositamente riqualificati e situati al piano terra della Reggia, con la partecipazione di circa 60 tra dirigenti e docenti delegati degli istituti comprensivi e della scuola secondaria di secondo grado di Parma e provincia.

La presentazione dei nuovi spazi educativi, pensati per ospitare laboratori, esperienze formative fuori classe ed in generale didattica innovativa, è stata introdotta da Sara Tonini Consigliera Provinciale Delegata alla Programmazione Rete Scolastica, Nicola Cesari Consigliere Provinciale Delegato al Patrimonio, Cristian Stocchi Sindaco di Colorno, Andrea Grossi delegato dal Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale Andrea Bocedi e Roberto Pagliara di Zeranta Edutainment che ha prodotto lo storytelling di benvenuto alla Reggia, rivolto innanzitutto a studenti di ogni classe d'età.

La seconda parte della mattinata, svoltasi nella Sala del Trono della Reggia con i contributi di Antonella Balestrazzi Responsabile dei servizi museali della Reggia di Colorno, Giovanni Godi Storico dell'arte, Patrizia Raggio Archeologa e guida turistica, Antonio Iommelli, Direttore dei Musei Civici Farnese e del Museo di Storia Naturale di Piacenza, ha proposto contenuti e potenzialità di indagine e ricerca offerta dalla storia della Reggia, in una successione di gusti e mode del costume e degli arredi, lotte dinastiche e scontri di potere, evoluzione dell'arte dei giardini.

Alma Scuola internazionale di Cucina ha concesso ospitalità ai presenti e ha illustrato l'offerta formativa.

Nell'ultimo modulo in programma Reggio Children srl, CASCO Learning e Infinito Design srl hanno condiviso con il pubblico presente la loro visione metodologica e didattica per la Reggia. Infine, Margherita Rabaglia, Ambassador INDIRE, ha riassunto le nuove prospettive di ricerca sulla scuola diffusa nel territorio di Parma.

Il restauro delle stanze un tempo dedicate ad ospitare diverse associazioni comunali e a lungo chiuse poiché invase dalle acque del torrente Parma a seguito dell'alluvione del 2017, sono così tornate, grazie ad un importante investimento della Provincia di Parma, incluso in una più ampia opera di valorizzazione innovativa insieme a Fondazione Cariparma, a riappropriarsi di una funzionalità essenziale per la Reggia, quella rivolta al mondo della scuola nel quadro di una nuova visione di valorizzazione strategica del patrimonio provinciale che, nella sinergia degli uffici Patrimonio e Scuola, il supporto dell'Ufficio scolastico provinciale ed il coinvolgimento delle scuole interessate, intende riconoscere in spazi di eccellenza ambienti adatti a svolgere forme di didattica innovativa fuori dalle consuete aule scolastiche.