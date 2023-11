Castelli del Ducato: un circuito da incanto! 50 eventi in carnet dal 25 novembre al 31 dicembre 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Fiabe e racconti, bracieri e camini accesi, fiaccole e candele, ballerine di porcellana e libri magici, manieri da favola addobbati a festa e borghi storici con luminarie scintillanti, rassegne di presepi e mercatini, visite animate a tema natalizio in rocche e fortezze, visite notturne a lume di candela, degustazioni tra racconti e sapori, cene e cenoni a San Silvestro e Capodanno, concerti e spettacoli teatrali! Castelli del Ducato e Fantastica Emilia presentano le nuove Christmas Experience Castle 2023 con in più 6 X-Scape Magic Christmas Experience Castle: 50 iniziative dal 26 novembre al 31 dicembre 2023 tra Emilia, Lunigiana e territorio cremonese dove sono già in carnet tante iniziative a tema per famiglie con bambini, coppie, gruppi di amici! Tra gli eventi per famiglie si segnalano: in provincia di Piacenza Magie e Peripezie - Evento per bambini - Speciale festa dell’Immacolata al Castello di Rivalta (Pc), Castello d'Inverno: Magia del Natale Incantato al Castello di Gropparello (Pc), Cena con delitto per bambini: un intrigo misterioso da risolvere senza l’aiuto di mamma e papà al Castello di Gropparello (Pc), Presepe vivente con 100 figuranti nel borgo del Castello di Rivalta (Pc). In provincia di Parma: Racconti e Sapori al Castello di Tabiano: visite guidate con ricco aperitivo (Pr), Un Castello da fiaba: viaggio attraverso parole e oggetti magici al Castello di Compiano (Pr), Una Dallara tutta mia - Laboratorio creativo per bambini alla Dallara Academy di Varano de' Melegari (Pr), La magia del Natale e delle feste nel Castello Incantato 2023 al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (Pr), Babbo Natale e l'amico Elfo alla Rocca di Fontanellato: visite animate al Castello (Pr), Visite guidate in abiti medievali all'Inespugnabile Fortezza al Castello di Varano de' Melegari (Pr), Castello di Contignaco (Pr) Caccia al Tesoro in Castello - Favole sotto l'Albero. Per chi ama il teatro: al Teatro Girolamo Magnani di Fidenza (Pr) The Black Blues Brothers con acrobati ed equilibristi dal talento incredibile e Spellbound Contemporary che rielaborano in danza l'universo del genio di Antonio Vivaldi in Vivaldiana. Per maggiori informazioni su giorni, orari e modalità di svolgimento delle iniziative: info@castellidelducato.it Da vedere le mostre e performance creative in carnet: in provincia di Piacenza La Magia del Natale – Proposte Creative, design e artigianato artistico al Castello di San Pietro in Cerro (Pc), Geovana Clea - Inha-Pi Acqua su pietra al Castello di Rivalta (Pc); Vestioevo Moda al Tempo degli Scotti - Mostra di abiti storici tra il 1346 e il 1427 nel Borgo di Vigoleno - Comune di Vernasca (Pc), sempre a Vigoleno - Legend Has It - Artista Aldo Giannotti nel borgo omonimo (Pc), Un mondo di Presepi. Mostra di 100 presepi da tutto il mondo a Castell'Arquato (Pc); in provincia di Parma Art Icons – Le leggende dell'Arte Contemporanea a Fidenza (Pr), Destini Incrociati al Labirinto della Masone di Fontanellato (Pr), Mondi Condivisi a Montechiarugolo (Pr); in provincia di Cremona Milleuna fibbia dal Settecento alla Dolce Vita - Dalla collezione Pannasilico e dal patrimonio del Museo del Bijou a Casalmaggiore (Cr), Il Presepe, una storia che continua - Mostra di Presepi e Diorami a Villa Medici del Vascello di San Giovanni in Croce (Cr), a Palazzo Calciati Crotti a Cremona - Dimore Storiche Cremonesi (CR) A-ANTOlogiche Pop, mostra di Arte Contemporanea di David Pontili e Holaf. Per maggiori informazioni su giorni, orari e modalità di svolgimento delle iniziative: info@castellidelducato.it Un 31 dicembre 2023 magico: San Silvestro al Castello di Gropparello: cena a lume di candela e visita notturna con brindisi (Pc); Capodanno 2023 al Castello di Rivalta con i Conti Zanardi Landi XIX edizione al Castello di Rivalta (Pc), San Silvestro Gourmet in Valtaro, sabato 30, domenica 31 dicembre 2023, nella magica atmosfera del borgo e del Castello di Compiano (Pr). Visite dell'ultimo giorno dell'anno: La magia delle Feste nel Castello Incantato al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (Pr), Brindisi a Palazzo - Visita guidata con brindisi finale alla Reggia di Colorno (Pr), L’ultima dell’anno - Storia del Capodanno Medievale alla Rocca Viscontea di Castell'Arquato (Pc). Per maggiori informazioni su giorni, orari e modalità di svolgimento delle iniziative: info@castellidelducato.it Dicembre 2023 a tutto X-Scape Experience on the Road: si gioca in presenza in 6 borghi dei Castelli del Ducato: le trame sono tutte a tema misteri. Le prove dei game experience da sbloccare e le missioni in ogni borgo sono tutte differenti. Le 6 trame con il sensibile supporto e contributo di Destinazione Turistica Emilia e dei Comuni coinvolti sono: "Dinastia", ispirato a Margherita d'Austria, in centro storico a Piacenza con tappa a Palazzo Farnese Cittadella Viscontea (Pc). "Legame Antico", ispitato alla fantasmatica presenza di Vittoria Terzi, alla Rocca dei Terzi di Sissa Trecasali (Pr). "Santuario Sconsacrato", ispirato a Luchino Visconti, alla Rocca Viscontea di Castell'Arquato (Pc). "Ricordi dal Passato", ispirato alla magica storia della Fata Bema, nel borgo di Montechiarugolo (Pr). "Resti del Destino", ispirato ai misteri e ai segreti di Bobbio (Pc). "Il Segreto del Cardinale", ispirato ai misteri e ai segreti di Castellarano (Re). Puoi prenotare più di un borgo! info@castellidelducato.it Castelli del Ducato di Parma, Piacenza, Guastalla e Pontremoli è la rete turistica culturale interregionale con 38 manieri, 15 Alloggi tra Antiche Mura e 50 luoghi d'arte in rete, con itinerari verso Reggio Emilia, Mantova e Cremona pronti per emozionarvi ancora! www.castellidelducato.it – info@castellidelducato.it Castelli del Ducato - Felici di Accogliervi ed Emozionarvi ancora! #castellidelducato #castelliemiliaromagna #inEmiliaRomagna #destinazioneturisticaemilia #fantasticaemilia #emiliadasogno #christmasexperiencecastle #esperienzeuniche #experiencecastle #custodidisogni #custodideltempo #custodidistorie #visititaly #visitemilia Associazione Castelli del Ducato e l'Ufficio Stampa dei Castelli del Ducato non assumono responsabilità sui contenuti, i temi, titoli, sottotitoli e immagini allegate degli eventi proposti dai Soci, Sostenitori e Aderenti che forniscono materiali descrittivi e visivi delle iniziative.