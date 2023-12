Raffiche di vento violentissime, pioggia e freddo in Appennino: alberi caduti, guasti a linea elettrica e telefonica

Vento forte ( in alcune zone superiore ai 100 chilometri orari), pioggia e freddo in tutto l'Appennino parmense. Intervento anche da parte dei vigili del fuoco di Langhirano che ieri sera sono intervenuti a Campora dopo la caduta di un albero e un palo della luce abbattuto e finito sulla strada. Nel Cornigliese guai per quanto riguarda la linea elettrica e le linee telefoniche fisse e mobili.



Ma il maltempo ha causato un po' a macchia di leopardo la caduta di numerosi alberi (uno sulla Massese al bivio di Zibana) e problemi alla linea elettrica.Grossi problemi pure sulla A15 dove stamattina si è abbattuta una vera e propria bufera che ha fatto volare via la segnaletica stradale.