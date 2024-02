Alessandra Ollari, effettuata l'autopsia sul corpo: nessun segno di violenza

Nessun segno di violenza sul corpo di Alessandra Ollari. Sarebbero queste le primissime risultanze dell'autopsia sul corpo di Alessandra Ollari, effettuata nella giornata di mercoledì 28 febbraio dal medico legale Donatella Fedeli, nominata dalla Procura della Repubblica di Parma nella giornata di martedì 27 febbraio.

Le analisi autoptiche sul cadavere della donna, la cui scomparsa è stata denunciata dal compagno Ermete Piroli il 29 giugno del 2023, serviranno a stabilire la causa della morte della donna e il periodo in cui è avvenuto il decesso.

Il corpo ritrovato in via Sidoli, poi identificato come quello di Alessandra Ollari, era in avanzato stato di decomposizione. Per questo motivo il riconoscimento - effettuato attraverso alcuni oggetti personali e i vestiti - non è stato semplice.

Per i risultati definitivi degli approfondimenti effettuati sul corpo sarà necessario attendere alcuni giorni. La professionista nominata dalla Procura ha a disposizione 60 giorni per la relazione. I risultati degli esami consentiranno di far luce su alcuni punti ancora oscuri della vicenda della scomparsa e della morte della donna di 53 anni.

La Procura ha notificato ai familiari della donna l'avviso, nella veste di persone offese: le cugine, assistite dall'avvocato Nicodemo Gentile e il compagno, assistito dall'avvocato Pierluigi Collura. Ermete Piroli, come sottolineato dal suo legale, vuole sapere cosa è successo ad Alessandra dopo la scomparsa.