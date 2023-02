Cadavere in via Baganzola, è ancora giallo sull'identità della vittima

Il cadavere ritrovato nel pomeriggio di venerdì 17 febbraio in un canale di scolo in via Baganzola a Parma, all'interno di un'area di competenza di Iren, non è ancora stato identificato. Mentre le indagini sembrano orientarsi verso l'ipotesi principale di un incidente piuttosto che quella di un crimine violento, non si conosce ancora l'identità della vittima. Le fratture al bacino sul corpo sarebbero infatti compatibili con una caduta, piuttosto che con un'aggressione.

E' molto probabile, visto che gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Parma hanno confrontato i dati relative alle segnalazioni di persone scomparse - sia nella nostra provincia che in quelle limitrofe - che la vittima non sia una di queste persone e, visto che nessuno stava cercando l'uomo ritrovato morto nel canale di scolo, è piuttosto probabile che si tratti di una persona ai margini della società. L'identificazione è resa difficile anche dal fatto che il corpo era in stato di decomposizione: probabilmente il cadavere era in acqua da parecchi giorni.

Potrebbe essere un senzatetto senza più legami familiari o un migrante che magari stava dormendo in una baracca dismessa a ridosso di un altro canale in zona: il suo corpo, dopo una eventuale caduta accidentale, potrebbe essere stato trasportato nel canale in cui è stato ritrovato.

Quando arriveranno i risultati dell'autopsia conosceremo la causa del decesso, se la morte è avvenuta all'interno del canale o prima che il corpo venisse a contatto con l'acqua. Anche questi saranno elementi utili per riuscire ad identificare il cadavere che per ora rimane ancora senza un nome. Aldilà dei particolari che arriveranno nei prossimi giorni si tratta sicuramente di una tragedia che ha scosso nel profondo la città di Parma. .