Incidente a Salsomaggiore: è morto il 70enne che si è schiantato in scooter contro un cinghiale

Non ce l'ha fatta Gianfranco Guarnieri, il 70enne residente al confine tra i comuni di Lugagnano Val D’Arda e Vernasca, in provincia di Piacenza, che nel pomeriggio di giovedì 27 ottobre è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale a Salsominore, nel comune di Salsomaggiore Terme. Con il suo scooter si è infatti schiantato contro un cinghiale che stava sopraggiungendo proprio in quel momento. L'impatto è stato violentissimo e le condizioni del 70enne sono apparse subito gravissime. Dopo essere stato intubato sul posto dal medico dell'automedica di Fidenza è stato trasportato a sirene spiegate nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma in condizioni critiche.