Trecasali, perde il controllo del camion e finisce nel canale: conducente in ospedale

Grave incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 30 marzo in località San Quirico di Trecasali. Erano da poco passate le ore 17 quando, per cause in corso di accertamento, il conducente di un camion ha perso il controllo del mezzo pesante, che è finito nel canale. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Il camionista ha riportato ferite di media gravità ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto l'ambulanza infermieristica della Croce Rossa di Pontetaro, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia locale, che ha effettuato i rilievi previsti per legge. Il camionista non sarebbe in pericolo di vita. Gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente.

IN AGGIORNAMENTO