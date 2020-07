Incidente mortale: addio a Massimo Faggiani, il mecccanico con la passione per le moto

Le moto erano la sua passione più grande. Massimo Faggiani, 43enne di Parma che di mestiere faceva il meccanico, è morto in seguito ad un incidente stradale che lo ha visto coinvolto nella giornata di domenica 26 luglio lungo la strada provinciale 63 sul Ventasso, verso Castelnovo nè Monti.

Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della sua moto Kawasaki Z 1000 ed è andato a sbattere contro il guardrail. Il giorno dopo la tragedia i suoi amici lo ricordano, anche sul suo profilo Facebook. Sono tantissimi i messaggi di vicinanza alla famiglia e alla compagna Paola, distrutta dal dolore. Massimo Faggiani era molto conosciuto in città, soprattutto negli ambienti dei bikers: la sua era una vera e propria passione. A bordo della sua Kawasaki Z 1000 aveva percorso tantissime volte quelle strade, uno dei luoghi più frequentati dagli appassionati di motociclismo. Proprio su uno di quei tornanti ha perso tragicamente la vita: l'impatto è stato violentissimo e per il 43enne non c'è stato nulla da fare.