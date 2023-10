Omicidio-suicidio di Bardi, il movente: forse alla base del delitto le condizioni di salute della moglie. Si cercano eventuali lettere che spieghino la tragedia

Uccisa a colpi di pistola. Senza un perché. Un motivo. Una spiegazione. Almeno apparente. Bernard Zucconi aveva 82 anni, uno in meno della moglie Eleonora: ieri, in un giorno come un altro, le ha puntato la pistola e l'ha ammazzata, per poi rivolgere la stessa arma verso di sé, sparandosi. L'anziano morirà poi all'ospedale Maggiore: troppo gravi le ferite riportate. Un omicidio-suicidio, quello di Bardi, che ha choccato tutti.

Ora si cerca il movente, nel tentativo di ricostruire la dinamica di una tragedia che al momento resta senza una logica. I carabinieri di Bardi, Borgotaro e Parma, a cui sono state affidate le indagini, sono a caccia di eventuali lettere che l'uomo possa aver lasciato per spiegare i motivi del delitto. Una sorta di "testamento" in grado di ricostruire la ragnatela di incertezze che da ieri attanaglia l'intera comunità di Bardi e i motivi dell'omicidio-suicidio.

I militari, che si rifugiano dietro al no comment, stanno cercando di ricostruire i fatti. Nessuna pista viene esclusa ma al momento un movente non c'è: forse le condizioni della donna, gravemente malata, potrebbero aver spinto l'82enne ha mettere in atto il delitto.

L'uomo era originario di Borgotaro, la donna di Bardi, hanno vissuto per diversi anni in Inghilterra, dove hanno gestito un Fish and Chips. A Londra vive attualmente la figlia. Dieci anni fa avevano deciso di fare ritorno a Bardi.