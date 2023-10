Bardi sotto choc il giorno dopo la tragedia: "Erano una coppia amorevole, la moglie non riusciva più a fare le scale, forse la depressione li ha divorati"

"Vivevano al piano terra perchè la moglie non riusciva quasi più nemmeno a fare le scale. Avevano entrambi problemi di salute ma mai avrei immaginato una cosa del genere. Era la coppia più amorevole che abbia mai conosciuto". Sono le parole di una vicina di casa di Bernard Zucconi di 82 anni e Eleonora Moruzzi di 83 anni, conosciuta da tutti come Nora, che vive a qualche centinaia di metri dalla villetta in cui è avvenuta la tragedia finita con la morte dei due coniugi.

Nel primo pomeriggio di mercoledì 4 ottobre - ma gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l'ora esatta dell'omicidio-suicidio - la cugina di Nora è salita a Cansaldi, che si trova pochi chilometri sopra Bardi, perchè dal giorno prima la coppia non rispondeva al telefono. Ha preso le chiavi, è entrata ed ha visto i due coniugi su un divanetto, al piano terra. Eleonora era morta, Bernard in fin di vita con ancora la pistola in pugno.

I vicini: "Erano sempre insieme, non avevano problemi relazionali: forse la depressione li ha divorati"

Poi il trasporto di Bernard con l'elisoccorso di Pavullo direttamente nel reparto di Rianimazione del Maggiore. L'82enne è morto dopo alcune ore dal ricovero. Una tragedia che nessuno riesce a spiegarsi: le persone che li conoscevano sono concordi nel pensare ad una tragedia della disperazione. "Non riusciamo a spiegarci come sia potuto accadere - sottolineano alcuni residenti della zona che conoscevano bene la coppia. "Avevano entrambi degli acciacchi, dovuti sicuramente all'età avanzata. Erano sempre insieme, non si staccavano uno dall'altra e anche la loro fine è arrivata insieme. Forse la depressione era troppo grande per essere sopportata ulteriormente. Non mi risulta avessero problemi relazionali o familiari di qualche tipo".

Il locale a Londra, il ritorno tra le colline di Bardi: una vita insieme finita in tragedia

Bernard e Nora avevano deciso di tornare a Bardi nel 2015, dopo aver ristrutturato la villetta di Cansaldi. Era la casa della loro pensione. Dopo aver lasciato in gestione l'attività di un locale Fish and Chips a Londra, avevano deciso di tornare in Italia, tra le colline di Bardi per vivere gli ultimi anni della loro vita. La figlia invece è rimasta a vivere a Londra. Una vita vissuta costantemente insieme: i due coniugi si conoscevano infatti da oltre cinquant'anni. Bernard, nato in Francia, da una famiglia originaria di Borgotaro. Eleonora quando era ancora ragazzina si era trasferita a Londra: qui aveva conosciuto quello che sarebbe stato il suo futuro marito. Due storie di immigrazione che si intrecciano per una narrazione che si è conclusa con una tragedia. La più devastante di tutte.