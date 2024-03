Operaio muore nel cantiere della scuola: autopsia sul corpo del 51enne

Sarà effettuata nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Vasile Tofan, l'operaio di 51 anni residente a Brescia, morto alle ore 14 di mercoledì 27 marzo mentre stava lavorando all'interno del cantiere della scuola Collodi in via Torricelli a Fidenza. L'esame autoptico servirà a stabilire le cause esatte del decesso del lavoratore, addetto alle manovre della gru, utilizzata per lo spostamento di materiali pesanti all'interno dell'area di cantiere. Sul posto i carabinieri della stazione di Fidenza, gli operatori della Medicina del Lavoro di Fidenza e il magistrato di turno, la dottoressa Francesca Arienti.

I militari e gli uomini dell'Ausl dovranno stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Una delle ipotesi più probabili, al vaglio degli inquirenti, è che il lavoratore possa essere stato colpito dal grosso gancio della gru, dopo una manovra di scarico. Gli approfondimenti in atto dovranno stabilire anche la conformità di tutti i mezzi presenti, a partire dalla gru, la compatibilità tra le mansioni a cui era addetto l'operaio e quelle che effettivamente svolgeva, la presenza del documento di Valutazione dei rischi e la corretta adozione del Piano Operativo Sicurezza, strumento obbligatorio per i lavoro all'interno dei cantieri edili.