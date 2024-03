Pioggia, frane e allagamenti: Provinciali chiuse per Albareto e Santa Maria del Taro

La pioggia di questi giorni sta innescando problemi a catena sulle strade provinciali della nostra provincia. La provinciale 103 per Albareto è infatti stata chiusa a causa di frane e allagamenti che ne impediscono il transito in entrambe le direzioni di marcia. Problemi, sempre per frane e smottamenti, anche sulla 359 verso Santa Maria del Taro. Si conta comunque di riaprire le carreggiate nel più breve tempo possibile.