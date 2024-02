Pioggia, frane e piene dei fiumi: allerta arancione nel Parmense

Prosegue l'allerta arancione in provincia di Parma, valida dalle 12 del 27 febbraio fino alle 24 del 29 febbraio.

Dalle 12 di martedì 27 febbraio allerta arancione per piene dei fiumi, per frane e piene dei corsi minori e per piene dei fiumi anche nella nostra provincia.



Dalle 24 di mercoledì 28 febbraio allerta arancione per piene dei fiumi nel Parmense. Allerta gialla per piene dei fiumi e per frane e piene dei corsi minori.

Per mercoledì 28 febbraio sono previste condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse, di moderata intensità ed anche a carattere di rovescio sul settore centro-occidentale della regione. I fenomeni saranno a carattere nevoso solo a quote superiori ai 1600/1800 metri.

Si prevedono nuovi incrementi dei livelli idrometrici sui bacini del settore centro-occidentale, che alimenteranno la propagazione delle piene già in atto nei tratti vallivi dei corsi d'acqua, con occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini.

Saranno ancora possibili fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti nel settore montano e collinare centro-occidentale.