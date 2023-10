Sedicenne pestato e derubato dopo la scuola in un parco a Parma: ricoverato in ospedale, denunciati quattro minorenni grazie ai social

I carabinieri della stazione di Sala Baganza, al termine di un'indagine avviata all’indomani della presentazione di una denuncia da parte di un 16enne del luogo presentatosi in caserma con i propri genitori, hanno denunciato alla Procura della Repubblica per i minorenni di Bologna 4 minori.

La vittima ha raccontato che il giorno precedente alcuni suoi coetanei, forse per motivi di gelosia, all’uscita di scuola, lo avevano affrontato in un parco di Parma circondandolo e colpendolo con calci, pugni e schiaffi e, non contenti di aver picchiato il coetaneo, si allontanavano impossessandosi dell’ Iphone, delle AirPods, del portafoglio contenente pochi euro e dello zaino della vittima.

Il ragazzo ha quindi quindi i genitori che lo hanno accompagnato al pronto soccorso di Parma dove i sanitari gli fornivano le cure del caso dimettendolo con una prognosi di 10 gg di riposo e cure.

I carabinieri, grazie alle indicazioni fornite dalla vittima e da quelle raccolte da alcuni testimoni, monitorando dei social network, sono riusciti ad individuare quattro dei presunti aggressori, tutti coetanei della vittima e residenti in quella zona, che sono stati deferiti in stato di libertà perché ritenuti responsabili, in concorso tra di loro, di rapina aggravata e lesioni personali.