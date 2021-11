giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

VIOLENZA SULLE DONNE. «Per uscire da questa spirale è necessario educare: educare al rispetto, alla parità e all’idea che mai la forza può costituire uno strumento di dialogo». E come si può educare al rispetto se non chiudiamo i mattatoi? Come fermiamo la violenza se non la fermiamo tutta? È impossibile! O la fermiamo tutta, o non riusciremo a fermarla mai! È tutto collegato! La violenza sugli animali ha rovinato il mondo di tutti, e ci ritroviamo a vivere in una violenza che non ha mai fine. La violenza si combatte alla radice. LA VIOLENZA VA COMBATTUTA TUTTA! Mandare gli animali al mattatoio, è violenza. Uccidere gli animali, è violenza. La violenza sugli animali è sempre violenza, esattamente come lo è quella sugli umani. Non possiamo fermare la violenza sugli umani, se non fermiamo anche quella sugli animali. Se si è contro la violenza, si è contro TUTTA LA VIOLENZA. Se non sei vegano/vegana stai contribuendo alla violenza sugli animali. E non possiamo scegliere quale violenza fermare e quale invece lasciare continuare. Se vogliamo davvero fermare la violenza dobbiamo fermarla TUTTA, iniziando da noi stessi. Scegliamo un mondo senza violenza! Go vegan! Per un mondo migliore per gli umani, per gli animali, per il pianeta... per tutti! Katia Ruggiero referente Avi Parma e Meta Parma (Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente)