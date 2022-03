giornata mondiale dell’acqua: montagna 2000 spa ospita la mostra “acqua, fonte di salute”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday Il 22 marzo si festeggia la Giornata Mondiale dell’Acqua. La ricorrenza, istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite, intende ricordare l’importanza della risorsa idrica attraverso la promozione di iniziative locali per la valorizzazione dell’acqua dolce. Lo scopo della Giornata mondiale dell'acqua è richiamare l’attenzione sui 2,2 miliardi di persone che non hanno accesso all'acqua potabile e agire per affrontare la crisi idrica globale. Montagna 2000 Spa, gestore del servizio idrico integrato nelle valli del Taro e del Ceno, lavora ogni giorno per preservare e tutelare la risorsa idrica. In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, anche quest’anno, la società vuole sensibilizzare l’utenza ad un uso rispettoso della risorsa che è un bene a rischio, minato dallo spreco e dal cambiamento climatico. L’inverno appena terminato, oltre che mite, è stato poco piovoso. Il portale Meteoparma ha riferito nella Provincia di Parma un “deficit pluvio del 33%. Male il bilancio della neve il cui totale si è fermato a soli 7,5 cm (5,0 in dicembre e 2,5 in febbraio), contro i 18,0 normali (-58%). Anche il trimestre precipitativo come quello termico è andato peggiorando nel corso dei mesi: DIC: -9%; GEN: -16%; FEB: -75%” [Fonte: https://www.meteoparma.com]. Alla luce di questi dati, è necessario un comportamento coscienzioso dei cittadini sul consumo dell’acqua. Montagna 2000, per celebrare la Giornata dell’Acqua, ospiterà presso la propria sede di via Antonio Gramsci a Borgo Val di Taro (PR) i lavori degli artisti che hanno preso parte al World Humor Awards 2020, il concorso riservato a fumettisti, vignettisti, caricaturisti e illustratori professionisti organizzato dall’associazione culturale Lepidus. Nell’edizione 2020 il tema è stato “Acqua, fonte di salute”. “Oggi, grazie alla disponibilità di Gianandrea Bianchi di Lepidus - racconta Emilio Guidetti, direttore di Montagna 2000 Spa - possiamo ospitare nella nostra rinnovata sede le opere dei finalisti di quella edizione. Invitiamo pertanto gli utenti e i cittadini a visitare la mostra che sarà aperta nei giorni usualmente dedicati all’apertura al pubblico”. Per chi non potesse recarsi fisicamente a visitare la mostra, è possibile sfogliare il catalogo online a questo indirizzo: https://www.worldhumorawards.org/uncategorized/catalogo-wha-2020/