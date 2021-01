invito stampa - focus emilia-romagna. organizzazione dei percorsi e accesso alle cure nel tumore del polmone nsclc alk + - 21 gennaio 2021, ore 15:30-18

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I risultati della ricerca sperimentale, i progressi della diagnostica, della medicina e della chirurgia, le nuove terapie contro il tumore, stanno mostrando effetti positivi sul decorso della malattia, allungando la vita dei malati anche senza speranza di guarigione. Tra i cosiddetti big killer il carcinoma polmonare rappresenta ad oggi la prima causa di morte per neoplasia negli uomini e la terza causa nelle donne, dopo mammella e colon retto. Motore Sanità intende aprire un confronto tra esperti, pazienti ed istituzioni, affinché si possa stabilire il percorso più rapido ed appropriato di accesso alle nuove cure. TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: - Andrea Ardizzoni, Direttore UOC Oncologia Medica, AOU Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna - Davide Croce, Direttore Centro sull’Economia e il Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) - Giulia Gioda, Giornalista - Giuseppe Longo, Direttore SC Medicina Oncologica Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena, Coordinatore clinico Gruppo Regionale Farmaci Oncologici, Regione Emilia-Romagna - Alessandro Malpelo, Giornalista - Ilaria Massa, Responsabile Gruppo Outcome Research IRCCS - IRST Mendola - Irene Martens, Farmacista Ospedaliera Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna - Carmine Pinto, Direttore Dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate, IRCCS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia Reggio Emilia - Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale Regione Emilia-Romagna - Claudio Zanon, Direzione Scientifica Motore Sanità ⇒ SCARICA IL PROGRAMMA ⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR