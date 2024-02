luca d’alberto all’assalto del rally dei laghi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Varese – Il rally dei Laghi è alle porte e Luca D’Alberto non vede l’ora di prendere il via sulle prove speciali di casa. Originario di Porto Valtravaglia ma da anni residente nel parmense in quanto tecnico specializzato alla Dallara, D’Alberto affronterà la sfida insubrica a bordo della sua Peugeot 106 di classe N2, rigorosamente autopreparata. Ad un anno di distanza dalla sua ultima apparizione, il pilota 33enne portacolori della scuderia Collecchio Corse debutterà con il navigatore Stefano Piccinelli, varesotto anch’esso, col quale dovrebbe condividere anche altre gare nel corso della stagione. “Proverò ad agguantare il podio come obiettivo minimo, in una classe di ottimo livello ed in un rally nel quale l’elemento meteo potrebbe stravolgere ogni tattica. La pausa forzata di un anno a seguito dei vari aggiornamenti apportati alla mia Peugeot, mi ha permesso non solo di rispettare gli ultimi dettami regolamentari ma anche di lavorare con calma su alcuni aspetti come affidabilità e performance, in ottica di un impegno più mirato in questo 2024” ha affermato D’Alberto. Un buon risultato al Rally dei Laghi può aprire la strada verso la CRZ, la Coppa Rally di Zona3 o il Trofeo delle province lombarde. “In un rally che si presenta come un piccolo Monte-Carlo visto l’arrivo di una forte perturbazione in questa parte dell’arco prealpino, sarà importante mantenere la calma ma con il giusto ritmo” conclude il driver che, prendendo parte alla classe N2, ambirà anche alla conquista del Trofeo Luca Montesano, sentito memorial dedicato ad un appassionato locale che spesso amava cimentarsi nei rally di zona. Luca D’Alberto e Stefano Piccinelli saranno al via con il numero 112 in una gara che ha stabilito numeri record di partecipazione. Il 32° Rally Internazionale dei Laghi si svolgerà sabato 2 e domenica 3 marzo. Si comincerà con la speciale spettacolo alla Magugliani Arena attorno all’area Colacem di Caravate per poi concentrarsi sulle speciali montane nella tappa domenicale: Sette Termini, Valganna e Cuvignone saranno le tre prove da ripetersi due volte prima della premiazione finale in piazza Monte Grappa nel cuore di Varese, la Città Giardino.