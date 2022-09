Mercatino dell'antiquariato di Fontanellato: mostra mercato con speciali visite d'arte in castello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Mercatini 2022: torna la voglia a Fontanellato (PR) Si rinnova il Mercatino dell'Antiquariato: la mostra mercato in autunno si abbina a 3 speciali visite d'arte in Castello a tema alchimia, segreti e donne celebri, armi antiche. Condotte da Federico Fereoli. Antiquariato mon amour: ogni terza domenica del mese, 18 settembre, 16 ottobre, 20 novembre, 16 dicembre. Bio e creatività con Rocca e Natura: ogni quarta domenica del mese, domenica 25 settembre, domenica 23 ottobre, domenica 20 novembre. www.fontanellato.org Comunicato Stampa Torna con l'autunno la grande stagione dei caratteristici mercatini di Fontanellato, borgo in provincia di Parma, dove attorno alla rinascimentale Rocca Sanvitale, si snodano ogni terza domenica del mese il tradizionale Mercatino dell'Antiquariato e ogni quarta domenica del mese la mostra mercato tematica Rocca e Natura, ispirata da creazioni di hobbisti, artigiani, artisti e appassionati del bio. E torna la voglia di scoprire borghi storici e piazze d'arte, dove la cultura significa antichi saperi, mestieri di un tempo, in cerca di curiosità e piccole meraviglie, rese vive da banchi attrattivi, ricchi di rarità, e va dunque volentieri a trascorrere una domenica in cerca di mercatini. Domenica 18 settembre, domenica 16 ottobre e domenica 20 novembre sempre alle ore 15 il Mercatino dell'Antiquariato si qualifica e si impreziosisce con una importante novità: tre visite guidate a cura di Federico Fereoli all'interno del Castello a tema scienze, alchimia e metalli, segreti e grandi donne del maniero, armi antiche. Domenica 18 settembre, ore 15 - La verità della Fenice. Si scopre insieme al dottor Federico Fereoli la storia dell’alchimia, intesa non tanto quale sistema esoterico filosofico, quanto piuttosto quale complesso di conoscenze pratiche capaci di contribuire, seppur indirettamente, allo sviluppo di nuovi saperi nel campo delle scienze. Si darà rilievo inoltre, alle forme di un linguaggio allegorico legato all’iconografia ed alle arti. Quali sono, dunque, operazioni e le fasi del processo alchemico? Cosa significava trasmutare la materia secoli fa? Cosa significano allegoricamente le figure del corvo, del cigno e della mitica fenice? Dai grandi medici alchimisti arabi alle loro intuizioni relative alle cause ed alle cure predisposte per le pestilenze e le pandemie. Fino ad arrivare a Vasari, Parmigianino fino a Ranuccio Farnese. Ingresso alla visita tematica 10 Euro. Prenotazione consigliata: rocca@fontanellato.org Domenica 16 ottobre, ore 15 - Barbara Sanseverino Il dottor Fereoli racconterà della nobildonna facendo uscire il personaggio dalla cornice: ovvero la metterà sapientemente in relazione con l’ambiente e le persone che la circondavano. Del resto, furono proprio queste persone, verso le quali Barbara riponeva ingenua fiducia ed affetto, ad accelerare la sua tragica fine, a volte tradendola. Dalla sorella Giulia all’infelice matrimonio contratto con Giberto Sanvitale signore di Sala Baganza fino ai rapporti tenuti con Vincenzo Gonzaga, e la contesa processuale, in sede civile, relativa alla proprietà del feudo di Colorno fino alla sorte toccata al ramo Sanvitale di Fontanellato, coinvolto, suo malgrado, nella grande congiura. Ingresso alla visita tematica 10 Euro. Prenotazione consigliata: rocca@fontanellato.org Domenica 20 novembre, ore 15 – Armi Antiche Ogni arma presente nella collezione della Rocca Sanvitale di Fontanellato, da quelle manesche, da gitto, da guerra o da giostra, rappresenta uno stadio di un evoluzione tecnica legata non solo allo sviluppo della loro forgiatura, ma altresì a quello della tecnica militare capace di cambiare la stessa struttura della società. Partendo dall’analisi delle armi a disposizione, cercheremo di trarre una vera miniera di informazioni sul mestiere della guerra, sull’evoluzione delle tattiche ed i loro influssi nella storia. Il dottor Federico Fereoli tratterà della loro produzione artigianale, delle modalità del loro utilizzo, specie nello scontro diretto, alla cui base era richiesta una formazione specifica a partire dalla più tenera età. Ingresso alla visita tematica 10 Euro. Prenotazione consigliata: rocca@fontanellato.org E così c'è un motivo in più, ogni terza domenica del mese, per fare un giro al mercatino dell'antiquariato e sgranare gli occhi pieni di meraviglia su un mondo che non c’è più, evocato da oggetti d’epoca che fanno storia. C’è chi è un fan del vintage e del modernariato e adora il genere, attratto da colori e design. C’è chi è in cerca dell’occasione favolosa e fortunata per mettersi in casa un pezzo unico. Tra i più rinomati del nord Italia il Mercatino dell’Antiquariato di Fontanellato, a 19 km da Parma, tiene accesa la lucerna (meglio se lampada Lalique, per restare in tema) su un settore – quello degli antiquari, dei collezionisti e degli appassionati di beni preziosi e antichi – che è specchio dei tempi, che mantiene inalterato il fascino e necessita di essere fatto conoscere ed apprezzare ai più giovani. Da anni Fontanellato è stata abbinata ad uno slogan “Fontanellato, città dei mercati”, già Città d’Arte e Cultura, è sede del circuito Castelli del Ducato e Bandiera Lilla. Fontanellato si propone come “luogo di sorprese”. Qui possono soddisfare i loro gusti mercanti e acquirenti, collezionisti, semplici curiosi, turisti e, perché no, pellegrini e devoti. I mercatini tematici, esposizioni a tema all’aperto, “Fontanellato, città dei mercati” si snodano infatti in centro storico: una sorta di “piccolo mondo” che prende vita e si trasforma in un vivace bazar caleidoscopico di oggetti, sapori, profumi. Da vedere a Fontanellato, dopo aver fatto un giro al mercatino: la Rocca Sanvitale, sia Castello sia casa Museo, quella dei nobili Sanvitale, ancora arredata e ricca di suppellettili d’epoca, e all'interno ospita l'affresco del Parmigianino, nella Saletta di Diana e Atteone, datato al 1523-1524; il Santuario Mariano dedicato alla Beata Vergine del Rosario di Fontanellato. Mercatino dell’Antiquariato Prossime date in programma nel carnet 2022: ogni terza domenica del mese, domenica 18 settembre, 16 ottobre, 20 novembre, 18 dicembre 2022. Creato nel 1986, è oggi uno dei più importanti e qualificati mercati del nord Italia. Circa 130 espositori propongono – ogni terza domenica dalle 9 alle 19 - tutto ciò che può affascinare un appassionato di antichità o di modernariato: dai mobili ai dipinti, alle ceramiche, orologi, strumenti ottici, musicali e scientifici; dagli argenti ai gioielli, ai vetri, libri, stampe, monete, vecchie riviste e giocattoli; dalle radio ai juke-box, ai ferri, chiavi da collezione, alla biancheria antica. Interessante poi, per la varietà e l’offerta, il settore del modernariato con oggetti di vario genere. Rocca e Natura Prossime date in programma nel carnet 2022: domenica 25 settembre, domenica 23 ottobre, domenica 27 novembre 2022. Di fatto, ogni quarta domenica dalle 9 alle 18 del mese intorno alla Rocca Sanvitale, commercianti, agricoltori e maestri dell’ingegno espongono prodotti naturali, biologici e opere della creatività: ortaggi e frutta fresca coltivati da aziende che scelgono l’agricoltura biologica, miele, formaggi, pane, torte, oli, vini, cereali e inoltre i prodotti del commercio equo e solidale, l’artigianato artistico, l’abbigliamento naturale, i prodotti erboristici, le piante officinali e tante idee regalo come i saponi e le candele di cera d’api. Uno spazio è dedicato a gruppi e associazioni che si occupano di ecologia e medicina naturale. Info per tutti gli appuntamenti: I.A.T. Museo Rocca Sanvitale Tel. 0521.829055 iat@fontanellato.org Cooperativa Parmigianino Gestore del Mercatino dell'Antiquariato e di Rocca e Natura Tel. 0521.821139