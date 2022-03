Alsenese - Fiore Pallavicino 1 - 3 | Vittoria di carattere contro la quarta

Squadra in casa

Squadra in casa Alsenese

Grande vittoria del Fiore Pallavicino che, nonostante l’inferiorità numerica, porta a casa i tre punti dal campo dell’Alsenese quarta in classifica. I parmensi hanno avvicinato così la Langhiranese e il Vigolo Marchese in classifica. A sbloccare il risultato è stato Marchesetti al 26’, trasformando un calcio di rigore che ha deciso il parziale del primo tempo. Nella ripresa i piacentini hanno trovato il pareggio già al 47’, poi i parmensi hanno reagito con forza tornando in vantaggio al 69’ con Dorigo e chiudendo poi i conti al 77’ con Balde.