Alsenese - Tonnotto San Secondo 3 - 4 | Botta e risposta nel big match di fine 2021

Continua a vincere il Tonnotto San Secondo che prosegue la sfida a due per la vetta della classifica con il Castellana Fontana che ha battuto il Fornovo Medesano. I tuttineri ne fanno 4 alla seconda in classifica, l’Alsenese, che non si dà mai per vinta, ma deve cedere alla potenza dei parmensi. A sbloccare il risultato è Giovanni Gambazza al 20’ per i piacentini, poi solo sette minuti più tardi Lorenzini pareggia i conti e ad inizio ripresa ribalta il risultato trovando la doppietta personale al 53’. Ad allungare ancora al 61’ è Terranova che trova la risposta di Alex Gambazza al 71’ ad accorciare le distanze. All’84’ arriva il pareggio di Partelli per l’Alsenese, ma non basta perché all’86’ anche Terranova trova la doppietta personale che vale il poker e i tre punti per il Tonnotto.