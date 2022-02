Arcetana - Colorno 2 - 3 | Sorpasso e controsorpasso tra reggiani e parmensi

Bella vittoria del Colorno che ha battuto in casa una squadra in forma in questo momento l’Arcetana. Al 4’ arriva il vantaggio dei gialloverdi con Martinez che trova un diagonale vincente, lasciato troppo libero nell’occasione dalla difesa avversaria. Il primo tempo termina col vantaggio dei parmensi e l’unica altra situazione degna di nota è stata l’infortunio al 41’ di Corradini, capitano dell’Arcetana, che ha dovuto lasciare il campo per un colpo al volto.

Appena rientrati in campo dopo l’intervallo Bernabei entra in area e viene atterrato da Binaschi, così per l’arbitro è rigore e a trasformare è Greco che ristabilisce la parità. Ribaltano poi il risultato i reggiani al 57’ con Zito che approfitta di un errore difensivo e senza problemi può insaccare. Al 65’ però il Colorno la recupera Ghirardi di testa insacca un assist di Spagnoli. Sembra che la partita sia destinata a terminare sull’1-1, ma al 91’ Martinez prova un traversone che viene intercettato da Lugli, sfortunato nel mettere involontariamente la palla sui piedi di Ghirardi che lesto calcia in rete e regala i tre punti ai suoi segnando anche una bella doppietta personale.