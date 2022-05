Bobbiese - Noceto 4 - 2 | Piacentini ai play off, i gialloblù chiudono qui la stagione

Finisce qui la stagione del Noceto che, perdendo in casa della Bobbiese, perde anche la possibilità di giocarsi i play off essendo rimasto al quinto posto, ma troppo distante dalla seconda, il Tonnotto. Partono bene gli ospiti che creano subito due buone occasioni con Delporto, poi all’11’ arriva il vantaggio quando Billone mette in mezzo per Luca Barbarini che riesce a deviare in rete.

Le cose sembrano mettersi bene per i gialloblù, soprattutto al 31’ quando Pezziga commette un fallo di mano in area ed è rigore per la Bobbiese: sul dischetto si presenta Franchi, ma trova un Carrara fenomenale che para sia il primo tiro, sia la ribattuta sventando il pericolo. Solo due minuti più tardi però Bonomi trova la rete del pareggio vincendo due rimpalli e scaricando sotto l’incrocio dei pali.

Ci prova poi Colombi al 40’, ma Carrara incanta con una prodezza e devia in angolo. Spinge ora la squadra di casa e al 41’ Arodotti di testa batte Carrara, ma trova Pioli a togliere la sfera sulla linea di porta. Nella ripresa continua a macinare gioco la Bobbiese che al 59’ completa la rimonta con Livelli in tap in sugli sviluppi di un corner; i tentativi poi sono tutti dei piacentini che vogliono chiuderla e trovano il terzo gol all’83’ con Peretti che cerca e trova la rete con una bella girata che sorprende Carrara.

Prova ad accorciare le distanze il Noceto all’86’ con Pintore che approfitta di un errore di Serena in uscita e scarica in rete a porta vuota. Le speranze non durano molto poi perché al 92’ Laanaia riesce ad entrare in area e a saltare il portiere gialloblù firmando il finale 4-2.