Bobbiese - Tonnotto San Secondo 3 - 4 | I tuttineri salgono in vetta alla classifica

Continua trionfale la marcia del Tonnotto che batte la Bobbiese e sale in testa alla classifica, pari punti con il Castellana Fontana. La partita è stata tutt’altro che semplice o noiosa ed è terminata per 3-4 in favore dei tuttineri. A passare in vantaggio sono stati i padroni di casa al 5’ con Makaya, cui ha risposto Pessagno pareggiando i conti. Il sorpasso poi è arrivato al 39’ con il gol di Galli, ma a due minuti dall’intervallo i piacentini di sono riportati sul pareggio con il rigore trasformato da Franchi. Non ha mollato il Tonnotto che al 65’ è tornato avanti con Terranova, ma ancora una volta la Bobbiese si è fatta sotto trovando il pareggio con la doppietta di Franchi. A decidere il match è stato perciò il gol di Caraffini al 90’.