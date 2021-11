Terme Monticelli - Baiso Secchia 1 - 1 | Tutto in pochi secondi al 'Riva'

Secondo pareggio consecutivo per il Terme Monticelli che in casa fa 1-1 contro il Baiso Secchia. Succede tutto in una manciata di secondi dopo la mezzora di gioco. Al 35’ infatti a passare in vantaggio sono i padroni di casa con Ravanetti, ma nemmeno un minuto più tardi i reggiani trovano il pareggio con Toni e la posta in palio è da dividere.